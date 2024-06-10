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Жизнь

Любовь сведет вас с ума. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Романтическая крепость. Нейросеть.
Романтическая крепость. Нейросеть.
altapress.ru.

Время поиска и неугомонности.

Хорошо, если вы будете больше двигаться, гулять, играть в подвижные игры, найдете себе хобби, займетесь танцами или любым другим видом искусства.

В отношениях не требуйте от второй половины удовлетворения собственных потребностей. Исследуйте себя через путешествия, учебу, конкурсы. Раскрывайте свои возможности. Наведите порядок в своем отношении к отношениям. Учитесь согласию и расслаблению.

Специально для Близнецов: проводите больше времени на открытом воздухе. Любовь к учебе может свести вас с ума на неделе и привести к недомоганиям. Больше двигайтесь, займитесь зарядкой, физическими нагрузками.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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