Любовь Успенская показала сексуальное фото и заявила, что может дать фору 20-летним

Королева русского шансона Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram фото с профессиональным макияжем.

Певица написала, что находится дома на карантине и поэтому она может посвятить себе много свободного времени.

«Сегодня у меня столько свободного времени, что я могу его посвятить себе. Я не знала, что я такая красивая!» — написала Успенская.

Также она иронично подчеркнула, что благодаря своему любимому стилисту «поняла, что в свои 30 лет может дать фору 20 летним».

Напомним, многократная обладательница премии «Шансон года» родилась 24 февраля 1954 года, сейчас ей 66 лет.

Стоит отметить, что пользователи сети часто критикуют Успенскую за нелепые наряды и фото в стиле «ню».

Семейный скандал

2 февраля дочь Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.

Плаксина призналась, что ей «было очень страшно» из-за отношения матери.

«Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», — рассказала дочь певицы в эфире шоу «Звезды сошлись».

Плаксина единственный ребенок Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы.

Ранее 55-летняя актриса Ирина Безрукова снялась полуголой и пофилософствовала о возрасте.