Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля 9°C

Любовь Успенская показала сексуальное фото и заявила, что может дать фору 20-летним

Королева русского шансона Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram фото с профессиональным макияжем.

Любовь Успенская.
Любовь Успенская.
instagram.com/uspenskayalubov_official

Певица написала, что находится дома на карантине и поэтому она может посвятить себе много свободного времени.

«Сегодня у меня столько свободного времени, что я могу его посвятить себе. Я не знала, что я такая красивая!» — написала Успенская.

Также она иронично подчеркнула, что благодаря своему любимому стилисту «поняла, что в свои 30 лет может дать фору 20 летним».

Напомним, многократная обладательница премии «Шансон года» родилась 24 февраля 1954 года, сейчас ей 66 лет.

Стоит отметить, что пользователи сети часто критикуют Успенскую за нелепые наряды и фото в стиле «ню».

Семейный скандал

2 февраля дочь Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.

Плаксина призналась, что ей «было очень страшно» из-за отношения матери.

«Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», — рассказала дочь певицы в эфире шоу «Звезды сошлись».

Плаксина единственный ребенок Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы.

Ранее 55-летняя актриса Ирина Безрукова снялась полуголой и пофилософствовала о возрасте.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость