Людей с непогашенной судимостью за тяжкие преступления смогут мобилизовать

Госдума приняла поправку, согласно которой можно мобилизовать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее призыв данной категории лиц был под запретом, согласно пункту 4 статьи 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Новая поправка уточняет, что мобилизации не подлежат граждане, у которых не погашена или не снята судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

А также за совершение теракта, захват заложников, госизмену, шпионаж.

В том числе запрещен призыв на военную службу тех, у кого есть непогашенная судимость за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

В том числе за хищение либо вымогательство таких материалов и веществ.

Ранее Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации.