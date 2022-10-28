28 октября
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Жизнь

Людей с непогашенной судимостью за тяжкие преступления смогут мобилизовать

Госдума приняла поправку, согласно которой можно мобилизовать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Ранее призыв данной категории лиц был под запретом, согласно пункту 4 статьи 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Новая поправка уточняет, что мобилизации не подлежат граждане, у которых не погашена или не снята судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

А также за совершение теракта, захват заложников, госизмену, шпионаж.

В том числе запрещен призыв на военную службу тех, у кого есть непогашенная судимость за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

В том числе за хищение либо вымогательство таких материалов и веществ.

Ранее Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации.

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