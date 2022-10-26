Мужчин с двумя детьми при беременности жены освободят от мобилизации. Правда, есть одно «но»

«Созвонилась с замминистра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности — принята!» — отметила Останина.
Также, уточнила она, от частичной мобилизации освободили отцов детей-инвалидов, независимо от числа детей в семье.
«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — сказал позже Панков. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что ошибочно мобилизованные россияне получат выплаты за время службы.
Между тем правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных.