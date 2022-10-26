27 октября
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Жизнь

Мужчин с двумя детьми при беременности жены освободят от мобилизации. Правда, есть одно «но»

Минобороны освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей при беременности жены третьим ребенком, заявила в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Однако эту информацию опровергли.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

«Созвонилась с замминистра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности — принята!» — отметила Останина.

Также, уточнила она, от частичной мобилизации освободили отцов детей-инвалидов, независимо от числа детей в семье.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — сказал позже Панков. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что ошибочно мобилизованные россияне получат выплаты за время службы.

Между тем правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных.

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