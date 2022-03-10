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Жизнь

«Люди устали от засилья содомии и русофобии»: Мария Шукшина сказала пламенную речь на вручении премии «За правду в искусстве»

8 марта в Санкт-Петербурге прошла церемония российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова.

Мария Шукшина получила награду из рук Михаила Мишустина.
Мария Шукшина получила награду из рук Михаила Мишустина.
кадр из видео.

В когорте «Лучшие из лучших» за блистательное исполнение ролей в кинематографе и на российской театральной сцене названы Антон Хабаров, Алексей Морозов, а также Мария Шукшина с персональной номинацией «За правду в искусстве и в жизни» за роль в фильме «Родитель», пишет «ТАСС».

Получая премию, Мария Шукшина рассказала присутствующим, что фильм «Родитель» вскрывает «глобальную проблему наркомании», однако картина не была замечена экспертами и даже не прошла во второй тур премии.

Артистка считает, что проблема наркомании долгое время была «закопана», в то время как в отечественном кино активно тиражировалась бессодержательная продукция. Однако сейчас Мария Шукшина стала ощущать, что лед тронулся.

«Очень надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону с принятием указа президента об утверждении „Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“. Люди и правда устали от засилья пошлости, содомии, русофобии, бездушности современного искусства. И я верю, что сейчас все только начинается!», — цитирует актрису teleprogramma.pro.

Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля &quot;Калина красная&quot;.
Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля «Калина красная».
altapress.ru.

Ежегодная премия «Фигаро» учреждена в 2011 году театром Андрея Миронова при содействии правительства Санкт-Петербурга. Она вручается 8 марта, в день рождения известного актера, за исключительные достижения в актерском искусстве.

В 2021 году президентом премии стал народный артист России Сергей Безруков, сменивший на этом посту Валентина Гафта.

Ранее Мария Шукшина резкими высказываниями заставила премьер-министра Михаила Мишустина онеметь на вручении госнаград.

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