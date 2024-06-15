Уже к вечеру субботы, 15 июня, ожидается постепенное увеличение К-индекса, и вместе с ним возрастёт вероятность того, что на нашей планете произойдет магнитный шторм — она составит сразу 25 %.

Магнитная буря 15 июня 2024. Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Предполагается, что К-индекс достигнет своего максимума в первой половине дня в воскресенье, 16 июня. В этот день его значение вырастет до четырех баллов, что соответствует уровню слабой магнитной бури. Вероятность возникновения магнитного шторма в этот день также оценивается в 25%.

Ранее сообщалось, что землян ожидает слабая магнитная буря.

Самое важное - в нашем Telegram-канале