Маккартни анонсировал новую и последнюю песню The Beatles с Ленноном

Пол Маккартни анонсировал «новую и последнюю песню» The Beatles, пишет bfm.ru

Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.

Композиция записана с помощью искусственного интеллекта.

В ней будет звучать голос Джона Леннона, извлеченный из старой демозаписи. Трек уже закончен и будет выпущен до конца года.

Название песни музыкант не уточнил. В BBC предположили, что речь идет о композиции 1978 года под названием Now and Then — она была на одной из кассет с пометкой «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до его гибели в 1980 году.

Now and Then ранее считалась песней для сборника Anthology 1, охватывающего всю карьеру группы, пишет «Коммерсантъ».

Идея использовать нейросекть для реконструкции демо пришла во время работы над документальным фильмом The Beatles.

Убийство и УДО

Ранее убийце Джона Леннона снова отказали в досрочном освобождении.

Напомним, Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону 8 декабря 1980 года. Тогда музыкант с женой Йоко Оно возвращались из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.

Медики зафиксировали смерть Джона Леннона через 25 минут.

