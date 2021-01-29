Максимальное число силовиков планируют вывести на акции протеста 31 января

В воскресенье, 31 января, в российских городах планируют провести новые акции протеста, пресекать которые будет рекордное количество правоохранителей, пишет Znak.com .

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

Напомним, первая акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошла в 23 января. Задержали сотни участников, возбудили десятки уголовных дел по стране.

К новой акции, намеченной на 31 января, силовики готовятся гораздо тщательнее. К примеру, в Челябинской области практически все подразделения полиции привели в режим готовности.

Как отмечает издание, сотрудников даже непрофильных для таких мероприятий служб предупредили, что придется работать в выходные.

«Сказали готовиться всем. Если потребуется — по команде придется стоять в оцеплении или работать в толпе. Вывести могут даже следователей и сотрудников, которые занимаются обычно экономикой», — рассказал изданию собеседник.

Он подчеркнул, что, согласно распоряжению, на этот раз народ не пустят «спокойно пройти по центру города».

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Также собеседник рассказал о настроении среди силовиков: «Никакого желания стоять несколько часов на холоде и ловить молодежь — нет».

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю напомнили, что будут расценивать как угрозу общественному порядку и немедленно пресекать все попытки провести новый митинг.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности не только в административном, но и уголовном порядке», — отметили в алтайском МВД.

Полиция обратилась к родителям несовершеннолетних детей с просьбой проконтролировать их свободное время 31 января.