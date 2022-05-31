Мальчишкам должно стать стыдно! Александр Терентьев лично вручил свои стипендии звездочкам «Рубина»

Кристине Забродиной и Полине Нятиной, воспитанницам спортивной школы «Рубин» в Барнауле, повезло в этом году особенно. Девочки получили почетные награды, благодарственные письма, денежные поощрения лично от депутата Госдумы. Александр Васильевич похвалил юных спортсменок за их тягу к знаниям и новым спортивным рекордам.

Вручение наград воспитанницам спортивной школы «Рубин» в Барнауле. Фото: altai.spravedlivo.ru Вручение наград воспитанницам спортивной школы «Рубин» в Барнауле. Фото: altai.spravedlivo.ru

Несмотря на то, что активный тренировочный сезон уже подходит к концу, в спортшколе «Рубин» по-прежнему много ребят. Александра Терентьева дети очень ждали, ведь не каждый день к ним приезжает политик такого высокого уровня. Депутат вручил девочкам заслуженные награды, отметил, что хорошая учеба и активные занятия спортом — залог успешного будущего.

Воспитанники спортивной школы «Рубин» в Барнауле. Фото: altai.spravedlivo.ru

Остальным ребятам он пожелал «догонять» девчонок. Особенно мальчишкам. «Мне было бы сейчас стыдно, что девочки сильнее», — отметил депутат и выразил уверенность, что и юноши обязательно доплывут до своей мечты.