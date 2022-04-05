Юных угонщиков отдали под суд в Алтайском крае

Двое подростков 17 и 16 лет из Камня-на-Оби ради веселья угоняли машины. Веселье закончилось и теперь их ждет суд. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Один угон произошел в октябре 2021 года. Подростки увидели на территории одного из заводов в Камне автомобиль УАЗ 220695. У машины не было сигнализации и друзья решили прокатиться.

На угнанной машине они катались по территории Каменского района, а затем вернули автомобиль на место.

При расследовании преступления выяснилось, что ранее друзья уже угоняли другой автомобиль.

Свою вину они признали полностью. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Ранее в Бийске подростки с автоматом напали на мужчин и забрали имущество.