5 апреля
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Жизнь

Юных угонщиков отдали под суд в Алтайском крае

Двое подростков 17 и 16 лет из Камня-на-Оби ради веселья угоняли машины. Веселье закончилось и теперь их ждет суд. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Один угон произошел в октябре 2021 года. Подростки увидели на территории одного из заводов в Камне автомобиль УАЗ 220695. У машины не было сигнализации и друзья решили прокатиться.

На угнанной машине они катались по территории Каменского района, а затем вернули автомобиль на место.

При расследовании преступления выяснилось, что ранее друзья уже угоняли другой автомобиль.

Свою вину они признали полностью. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Ранее в Бийске подростки с автоматом напали на мужчин и забрали имущество.

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