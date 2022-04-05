Юных угонщиков отдали под суд в Алтайском крае

Один угон произошел в октябре 2021 года. Подростки увидели на территории одного из заводов в Камне автомобиль УАЗ 220695. У машины не было сигнализации и друзья решили прокатиться.
На угнанной машине они катались по территории Каменского района, а затем вернули автомобиль на место.
При расследовании преступления выяснилось, что ранее друзья уже угоняли другой автомобиль.
Свою вину они признали полностью. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.
Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.
Ранее в Бийске подростки с автоматом напали на мужчин и забрали имущество.