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Жизнь

Мандарины посоветовали натирать подсолнечным маслом без сахара

Красноярский Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать, хранить и кушать мандарины, сообщает «ТВК Красноярск».

Мандарины. Фрукты.
Мандарины. Фрукты.
СС0

Специалисты предупредили, что спелые мандарины необходимо хранить правильно, если купили их заранее.

«Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 °C», — посоветовали в ведомстве.

Также важен уровень влажности — обязательно вытащите мандарины из полиэтиленового пакета и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте — так фрукты хранятся дольше.

Лучше покупать красивые плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. При этом цедру мандаринов нужно выбрасывать, а после тщательно мыть руки.

Подсолнечное масло с сахаром.
Подсолнечное масло с сахаром.
кадр из видео.

«Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями, которые вызывают астматический компонент», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, мандарины необходимо мыть теплой водой с мылом, потому что бумагу, в которую их заворачивают, пропитывают составом, препятствующим образованию гнили и плесени.

Ранее красноярский бизнесмен рассказал на видео, что россияне очень любят есть подсолнечное масло с сахаром. Что касается мандаринов, то врачи назвали количество, которое можно съедать за день.

Мякоть мандарина состоит на 87% из воды, еще 7% приходится на сахар, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты. Эти фрукты богаты витаминами группы B, P, K и D, а мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий.

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