Мандарины посоветовали натирать подсолнечным маслом без сахара

Специалисты предупредили, что спелые мандарины необходимо хранить правильно, если купили их заранее.

«Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 °C», — посоветовали в ведомстве.

Также важен уровень влажности — обязательно вытащите мандарины из полиэтиленового пакета и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте — так фрукты хранятся дольше.

Лучше покупать красивые плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. При этом цедру мандаринов нужно выбрасывать, а после тщательно мыть руки.

Подсолнечное масло с сахаром. кадр из видео.

«Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями, которые вызывают астматический компонент», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, мандарины необходимо мыть теплой водой с мылом, потому что бумагу, в которую их заворачивают, пропитывают составом, препятствующим образованию гнили и плесени.

Ранее красноярский бизнесмен рассказал на видео, что россияне очень любят есть подсолнечное масло с сахаром. Что касается мандаринов, то врачи назвали количество, которое можно съедать за день.