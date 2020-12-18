Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Мы, россияне, очень любим есть подсолнечное масло с сахаром»: сибиряк «оценил» заботу Путина

Красноярский бизнесмен, основатель «МВА Консалтинг» Эдуард Уашев опубликовал в своем Facebook слова благодарности президенту России Владимиру Путину.

Подсолнечное масло с сахаром.
Подсолнечное масло с сахаром.
кадр из видео.

В своем обращении Уашев поблагодарил Путина за то, что он наконец-то поручил разобраться с ценами на сахар и подсолнечное масло.

Напомним, закупочные и розничные цены на сахар-песок и масло решили зафиксировать с 1 января 2021 года.

Поводом стала критика со стороны Путина, потребовавшего за неделю решить вопрос с нормализацией цен.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в день вашего общения с народом хочу выразить вам и председателю правительства большую благодарность от всех россиян за то, что была заморожена цена на два самых главных продукта в России — на подсолнечное масло и сахар», — обратился сибиряк к президенту.


На видео Уашев налил подсолнечное масло в бокал для коктейля, добавил ложку сахара и размешал, оставив ложечку торчать — как соломинка.

«Мы, россияне, очень любим есть это блюдо — подсолнечное масло с сахаром. Я желаю, чтобы и у вас на праздничном столе в Новый год тоже было наше любимое блюдо. Спасибо вам большое за заботу», — поднял красноярец бокал и еще раз поблагодарил Путина.

Кстати, цены на масло и сахар в Сибири решили не замораживать — разрешат повышать стоимость, но с корректирующими коэффициентами.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подумать над снижением цены на гречку для жителей региона.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость