«Мы, россияне, очень любим есть подсолнечное масло с сахаром»: сибиряк «оценил» заботу Путина

В своем обращении Уашев поблагодарил Путина за то, что он наконец-то поручил разобраться с ценами на сахар и подсолнечное масло.

Напомним, закупочные и розничные цены на сахар-песок и масло решили зафиксировать с 1 января 2021 года.

Поводом стала критика со стороны Путина, потребовавшего за неделю решить вопрос с нормализацией цен.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в день вашего общения с народом хочу выразить вам и председателю правительства большую благодарность от всех россиян за то, что была заморожена цена на два самых главных продукта в России — на подсолнечное масло и сахар», — обратился сибиряк к президенту.



На видео Уашев налил подсолнечное масло в бокал для коктейля, добавил ложку сахара и размешал, оставив ложечку торчать — как соломинка.

«Мы, россияне, очень любим есть это блюдо — подсолнечное масло с сахаром. Я желаю, чтобы и у вас на праздничном столе в Новый год тоже было наше любимое блюдо. Спасибо вам большое за заботу», — поднял красноярец бокал и еще раз поблагодарил Путина.

Кстати, цены на масло и сахар в Сибири решили не замораживать — разрешат повышать стоимость, но с корректирующими коэффициентами.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подумать над снижением цены на гречку для жителей региона.