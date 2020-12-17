Томенко поручил подумать над снижением цены на гречку для жителей Алтайского края

Такое поручение Томенко дал в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина о снижении цен.

Напомним, накануне Путин дал неделю на решение вопроса с нормализацией цен на продукты и жестко раскритиковал главу федерального Минэкономразвития.

В среду, 16 декабря, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по вопросу стабилизации цен на рынке гречихи.

От Алтайского края в мероприятии приняли участие глава минсельхоза Александр Чеботаев, начальник пищевого управления Александр Большаков, а также выращивающие гречиху фермеры.

В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Дмитрий Проскурин , izvestiy-kamen.ru

Алтайский министр пообещал, что по итогам 2020 года в крае произведут 220 тыс. тонн гречки, а тонна этой крупы сейчас стоит 30−32 тыс. рублей без НДС.

«Чтобы избежать регуляторных мер Виктор Томенко несколько дней назад поручил отработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос снижения цен на сырье на 10%. При этом отмечу, что за последние два месяца отпускные цены на гречневую крупу снизились в крае на 4%", — довел Чеботаев до сведения.

Он также отметил, что в 2020 году в регионе пострадали от засухи около 50% посевов гречихи — урожайность составила лишь пять центнеров с гектара.

Накануне сообщили, что цены на масло и сахар в Сибири решили не замораживать, хотя Путин этого сильно требовал.

Кстати, что касается стоимости, в 2020 году Алтайский край показал самый заметный рост цен на сахар и гречку в России.