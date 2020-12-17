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Экономика

Томенко поручил подумать над снижением цены на гречку для жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному минсельхозу проработать вопрос снижения цен на гречиху, сообщает краевое правительство.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
пресс-служба АКЗС

Такое поручение Томенко дал в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина о снижении цен.

Напомним, накануне Путин дал неделю на решение вопроса с нормализацией цен на продукты и жестко раскритиковал главу федерального Минэкономразвития.

В среду, 16 декабря, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по вопросу стабилизации цен на рынке гречихи.

От Алтайского края в мероприятии приняли участие глава минсельхоза Александр Чеботаев, начальник пищевого управления Александр Большаков, а также выращивающие гречиху фермеры.

В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой.
В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой.
Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru

Алтайский министр пообещал, что по итогам 2020 года в крае произведут 220 тыс. тонн гречки, а тонна этой крупы сейчас стоит 30−32 тыс. рублей без НДС.

«Чтобы избежать регуляторных мер Виктор Томенко несколько дней назад поручил отработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос снижения цен на сырье на 10%. При этом отмечу, что за последние два месяца отпускные цены на гречневую крупу снизились в крае на 4%", — довел Чеботаев до сведения.

Он также отметил, что в 2020 году в регионе пострадали от засухи около 50% посевов гречихи — урожайность составила лишь пять центнеров с гектара.

Накануне сообщили, что цены на масло и сахар в Сибири решили не замораживать, хотя Путин этого сильно требовал.

Кстати, что касается стоимости, в 2020 году Алтайский край показал самый заметный рост цен на сахар и гречку в России.

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