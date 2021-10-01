Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Ей грозит до 10 лет за хищения на 50 млн рублей

Вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову объявили в федеральный розыск после двух суток безрезультатных поисков, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей в 2019 году, когда она трудилась в должности замминистра.

29 сентября бывшая чиновница не явилась на допрос и скрылась от следствия — не пришла на работу, выключила телефоны и перестала общаться с родственниками. Предположительно, ей помогает близкий друг с украинским гражданством.

1 октября, после двух суток поиска, Ракову объявили в федеральный розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

«Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности», — отметил источник агентства, добавив, что беглянке грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Ракова. edu.gov.ru.

Экс-чиновницу подозревают в том, что она пролоббировала выделение 50 млн рублей Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие также проверят госконтракты, заключенные при участии бывшей замминистра.

Кстати, накануне по делу Раковой арестовали двух управляющих директоров Сбербанка — Евгения Зака и Максима Инкина. Они входили в ближайшее окружение: Инкин работал директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора фонда. Кроме того, в СИЗО отправили юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Сбербанк на время проведения следствия назначит другого сотрудника исполняющим обязанности вице-президента.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.