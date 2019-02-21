Мария Мотузная намерена требовать материальную компенсацию

Уроженка Барнаула Мария Мотузная заявила о намерении требовать денежную компенсацию, а также опровержение некорректной информации по ее делу в средствах массовой информации. Об этом девушка написала в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что прокуратура Индустриального района Барнаула извинилась перед Марией Мотузной за уголовное преследование по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) и экстремизме (часть 1 статьи 282 УК). В письме сказано, что девушка имеет право подать в суд на возмещение морального вреда, потребовать реабилитацию по месту учебы или работы.

Напомним, что в начале января 2019 года следователи прекратили уголовное разбирательство в отношении 24-летней Марии Мотузной. Сама Мария в настоящее время покинула пределы Российской Федерации.

Ранее Мария Мотузная заявляла, что намерена подать в суд за клевету на студенток, которые написали на нее заявления в полицию, а также направить жалобу в Адвокатскую палату Алтайского края на своего госзащитника Ирину Сертягину, чтобы ее лишили статуса адвоката.