Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мария Мотузная намерена требовать материальную компенсацию

Уроженка Барнаула Мария Мотузная заявила о намерении требовать денежную компенсацию, а также опровержение некорректной информации по ее делу в средствах массовой информации. Об этом девушка написала в своем телеграм-канале.

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
vk.com/lior018

Ранее сообщалось, что прокуратура Индустриального района Барнаула извинилась перед Марией Мотузной за уголовное преследование по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) и экстремизме (часть 1 статьи 282 УК). В письме сказано, что девушка имеет право подать в суд на возмещение морального вреда, потребовать реабилитацию по месту учебы или работы.

Напомним, что в начале января 2019 года следователи прекратили уголовное разбирательство в отношении 24-летней Марии Мотузной. Сама Мария в настоящее время покинула пределы Российской Федерации.

Ранее Мария Мотузная заявляла, что намерена подать в суд за клевету на студенток, которые написали на нее заявления в полицию, а также направить жалобу в Адвокатскую палату Алтайского края на своего госзащитника Ирину Сертягину, чтобы ее лишили статуса адвоката.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость