Мария Мотузная хочет подать в суд на доносчиц по ее делу

Оправданная Мария Мотузная заявила о намерении подать в суд за клевету на студенток алтайского филиала РАНХиГС Дарью Исаенко и Анастасию Битнер. Именно они написали на нее заявления в полицию, а затем давали показания в суде со стороны обвинения. Кроме того, девушка собирается написать жалобу в Адвокатскую палату Алтайского края на своего госзащитника Ирину Сертягину, чтобы ее лишили статуса адвоката.

О своих намерениях Мотузная написала в Twitter. Девушка заявила, что хочет добиться справедливости. «Я искренне считаю, что все, что со мной происходило — ужасная несправедливость», — говорит Мария.

подаю в суд на Битнер и Исаенко за клевету ???? — Frolová (@La72La) 19 января 2019 г.

Мотузная заявила, что хочет поговорить с журналистами «на тему карманных адвокатов» и уверяет, что ей «есть, что рассказать».

«Следующая цель — это реабилитация, компенсация и то, чтобы моего „государственного защитника“ лишили статуса. Я не знаю, как это правильно называется, но я мечтаю, что ей запретят защищать людей!», — пишет девушка.

Заседание суда по делу Марии Мотузной , обвиняемой по статье об экстремизме за репосты в соцсети. 9 октября 2018 года. altapress.ru

Мария Мотузная,

бывшая обвиняемая в экстремизме:

Адвоката хочу лишить статуса в идеале, чтобы она больше не могла портить людям жизнь. Что касается свидетелей, они получили госзащиту по такому абсурдному делу. За то, что просто пришли в суд, наговорили ерунды — получили право изменить свою жизнь, сменить имя. Мне такого права никто пока не давал. Это все сложно забыть. Хочется, чтобы общественное порицание существовало в их отношении.

Барнаул! Разыскиваю людей, которые так или иначе имели дело с адвокатом Сертягиной Ириной! Прошу, свяжитесь со мной! — Frolová (@La72La) 20 января 2019 г.

Делами Марии в России продолжит заниматься адвокат из Екатеринбурга Алексей Бушмаков. Он сообщил altapress.ru, что вопрос привлечения заявительниц к ответу за их показания сейчас обсуждается, но он не видит никаких перспектив для этого.

Как человек, с которого сняли обвинения, Мотузная имеет право на реабилитацию, компенсацию за моральный ущерб и извинения от прокурора. Девушка собирается этим правом воспользоваться.

Сейчас Мария живет в Вильнюсе, столице Литвы. Она также путешествует по странам Европы — девушка была в Варшаве и Будапеште. За границей она скучает не только по родным, но и по довольно будничным вещам в России: например, по красному «Дошираку». Уроженка Барнаула по-прежнему ведет блог в Telegram.

Напомним, Марию Мотузную обвиняли оскорблении чувств верующих и экстремизме. По первой статье дело прекратили из-за истечения срока давности, а по второй — из-за отсутствия состава преступления.