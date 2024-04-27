27 апреля в народном календаре — Мартын Лисогон. По приметам дня судили о погоде весной и осенью, а также о том, когда следует высаживать саженцы.

Вороны на земле сидят — к теплу, а если много летают — к ухудшению погоды и похолоданию.

Если 27 апреля солнечный и теплый день — к хорошему урожаю.

Давать обещания, если нет уверенности в их выполнении.

Обманывать, сплетничать и ругаться, чтобы потом тоже не стать жертвой обмана.

Обижать лис, которые во время смены жилья становятся беззащитными перед охотниками.

Святому Мартыну Лисогону молятся об избавлении от болезней, серьезных и хронических, особенно глаз. От вредных привычек и пагубных пристрастий. Также святому произносят молитвы от бедности, голода, разорения.

Хороший день для любви, признаний, предложений, свиданий. Сделать предложение руки и сердца, познакомиться, пойти на первое свидание, съехаться, обручиться — все должно оказаться благополучными, с далеко идущими благоприятными последствиями.

Если у вас есть свой оберег, иконка Ангела-хранителя, семейная реликвия или же просто вещи, которые вы считаете счастливыми, их стоит взять с собой или надеть.

Это поможет в трудных ситуациях, например, если придется спорить, выяснять отношения или же вас попытаются обмануть.