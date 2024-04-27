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Жизнь

Мартын Лисогон отмечается 27 апреля. Что можно и нельзя делать в этот день

Этот праздник отмечается в честь святого Мартина, папы римского. Православная церковь чтит его память 27 апреля. В народе этот праздник известен как «Мартын Лисогон», поскольку в это время лисы обычно покидают свои старые норы и начинают рыть новые. О том, как в старину отмечали праздник, какие обычаи и приметы с ним связаны расскажет altapress.ru

Петропавловская церковь в Сергиевом Посаде
Петропавловская церковь в Сергиевом Посаде
wikipedia.org.

27 апреля в народном календаре — Мартын Лисогон. По приметам дня судили о погоде весной и осенью, а также о том, когда следует высаживать саженцы.

Какие приметы существуют в Мартын Лисогон

  • Если 27 апреля солнечный и теплый день — к хорошему урожаю.

  • Облака начинают растворяться, рассеиваться — к сухой, ясной и солнечной погоде.

  • Увидеть журавля — к удаче.

  • Вороны на земле сидят — к теплу, а если много летают — к ухудшению погоды и похолоданию.

Небо, облака, погода.
Небо, облака, погода.
СС0

Что нельзя делать в Мартын Лисогон

  • Обижать лис, которые во время смены жилья становятся беззащитными перед охотниками.

  • Обманывать, сплетничать и ругаться, чтобы потом тоже не стать жертвой обмана.

  • Давать обещания, если нет уверенности в их выполнении.

  • Стирать вместе вещи жены и мужа — между супругами может произойти разлад.

Лисья деревня
Лисья деревня
boredpanda.com

Какие существуют традиции в Мартын Лисогон

  • Святому Мартыну Лисогону молятся об избавлении от болезней, серьезных и хронических, особенно глаз. От вредных привычек и пагубных пристрастий. Также святому произносят молитвы от бедности, голода, разорения.

  • Хороший день для любви, признаний, предложений, свиданий. Сделать предложение руки и сердца, познакомиться, пойти на первое свидание, съехаться, обручиться — все должно оказаться благополучными, с далеко идущими благоприятными последствиями.

  • Если у вас есть свой оберег, иконка Ангела-хранителя, семейная реликвия или же просто вещи, которые вы считаете счастливыми, их стоит взять с собой или надеть.

  • Это поможет в трудных ситуациях, например, если придется спорить, выяснять отношения или же вас попытаются обмануть.

  • Если ничего из вышеназванного у вас нет, то можно надеть ту одежду, которая вам нравится больше всего, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно и удобно.

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