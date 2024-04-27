27 апреля в народном календаре — Мартын Лисогон. По приметам дня судили о погоде весной и осенью, а также о том, когда следует высаживать саженцы.
Какие приметы существуют в Мартын Лисогон
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Если 27 апреля солнечный и теплый день — к хорошему урожаю.
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Облака начинают растворяться, рассеиваться — к сухой, ясной и солнечной погоде.
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Увидеть журавля — к удаче.
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Вороны на земле сидят — к теплу, а если много летают — к ухудшению погоды и похолоданию.
Что нельзя делать в Мартын Лисогон
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Обижать лис, которые во время смены жилья становятся беззащитными перед охотниками.
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Обманывать, сплетничать и ругаться, чтобы потом тоже не стать жертвой обмана.
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Давать обещания, если нет уверенности в их выполнении.
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Стирать вместе вещи жены и мужа — между супругами может произойти разлад.
Какие существуют традиции в Мартын Лисогон
- Святому Мартыну Лисогону молятся об избавлении от болезней, серьезных и хронических, особенно глаз. От вредных привычек и пагубных пристрастий. Также святому произносят молитвы от бедности, голода, разорения.
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Хороший день для любви, признаний, предложений, свиданий. Сделать предложение руки и сердца, познакомиться, пойти на первое свидание, съехаться, обручиться — все должно оказаться благополучными, с далеко идущими благоприятными последствиями.
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Если у вас есть свой оберег, иконка Ангела-хранителя, семейная реликвия или же просто вещи, которые вы считаете счастливыми, их стоит взять с собой или надеть.
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Это поможет в трудных ситуациях, например, если придется спорить, выяснять отношения или же вас попытаются обмануть.
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Если ничего из вышеназванного у вас нет, то можно надеть ту одежду, которая вам нравится больше всего, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно и удобно.
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