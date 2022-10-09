9 октября
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Жизнь

200 машин встали в пробку на переправу в Крым

Около 200 автомобилей создали очередь на паром в Крым. Он расположен на подъездах к порту «Кавказ» на краснодарской стороне Керченского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

Машины. Пробки.
Машины. Пробки.
https://unsplash.com/

Открыты два заезда для въезда на паромную переправу в порт «Кавказ». Перед каждым из них сформировалась пробка в один 1 км, в них стоят более 100 автомобилей.

В их числе грузовики и автобусы, которым запрещен проезд по Крымскому мосту.

По информации крымского министерства транспорта и предприятия «Крымские морские порты», в настоящее время запущен только один паром для малотоннажных автомобилей — «Керченский-2».

К выходу готовят паром «Ейск». В воскресенье уже прибыл паром «Лаврентий», который сможет переправлять большегрузы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъездах к переправе со стороны Керчи пробки нет.

Однако очередь на мост с крымской стороны растянулась ориентировочно на 5 км.

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