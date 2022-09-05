Алтайское региональное отделение «Единой России» провело масштабный форум сторонников партии в краевой столице. Форум объединил сотни активистов партии, депутатов от «Единой России» в Государственной Думе, Алтайском краевом Заксобрании и Барнаульской гордуме и представителей общественных организаций.

Масштабный форум партийцев посетили секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В работе форума приняли участие секретари регионального и барнаульского отделений партии Александр Романенко и Вячеслав Франк.

Открыл один из крупнейших в Сибири форум единороссов Андрей Турчак, отметив, что сторонники и члены первичных отделений партии — передовой отряд «Единой России», который хорошо понимает, чем живут люди.

Масштабный форум сторонников «Единой России» прошёл в Барнауле. Фото: «Единая Россия».

— Для меня высокая честь — в День рождения Барнаула быть с вами. Барнаул — замечательный город. Пройдя пешком по городу, вижу, что он развивается. Это заслуга каждого из вас, в том числе заслуга команды губернатора Виктора Томенко и главы города Вячеслава Франка. В прошлом году Барнаулу присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». Ещё раз поздравляю вас с этим. Сегодня здесь — наши сторонники. Вы всегда на передовой, лучше всех знаете чаяния людей. Ваши обращения доходят до краевого руководства, до Генерального совета. Благодаря вам проблема людей решаются. От лица Генерального совета благодарю вас, — подчеркнул Андрей Турчак.

В апреле партийцы собирали активистов «Единой России» в Барнауле на подобном форуме. Тогда лидер партии в краевой столице Вячеслав Франк поставил перед единороссами несколько задач. Их выполнение оценил федеральный политик.

Андрей Турчак. Фото: «Единая Россия».

— Сегодня можно сказать, что поставленные на апрельском форуме задачи удалось решить. Созданы районные Общественные приёмные партии, они ведут работу и становятся настоящими точками притяжения. Районные приёмные участвовали и в разработке программы партии по развитию Барнаула. Подчеркну нашу задачу — работать на благо жителей Барнаула, чтобы город развивался, процветал. Я уверен, что с такой мощной командой «Единой России» у нас эта задача будет выполнена, — резюмировал Андрей Турчак.

С тем, что партийцы — одни из самых неравнодушных к судьбе Барнаула и Алтайского края жители региона, согласен и губернатор Виктор Томенко.

Виктор Томенко. Фото: «Единая Россия».

— Благодарю вас за вашу неуёмную энергию, позволяющую нам двигаться вперёд — ради нашего любимого Барнаула. На наши достижения приятно смотреть. В них — заслуга каждого из вас. Проблемы у города есть. Большинство из них достались нам в наследство. Всех их необходимо решать. И этим занимаются отделения нашей партии. На основе работы определяется программа развития. Именно «Единая Россия» определяет вектор развития нашей страны, — резюмировал губернатор.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Романенко, команда партийцев в Барнауле — самая активная во всем Алтае.

Александр Романенко. Фото: «Единая Россия».

— Из 69 отделений партии в Алтайском крае, отделение в Барнауле — самое многочисленные и активное. «Единая Россия» в Барнауле — большая и дружная команда под руководством главы краевой столицы Вячеслава Франка, которая решает комплекс всех вопросов на благо города, в интересах жителей. Мы с вами решаем важные дела, направленные на улучшение краевой столицы — административного центра региона, — заметил партиец.

За большое внимание к Барнаулу руководство региона и федерального центра поблагодарил один из лидеров «Единой России», глава города Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк. Фото: «Единая Россия».

— Мы рады, что к нам приковано такое внимание федерального центра: к нам не первый раз приезжает Андрей Турчак, приезжает и его команда. Мы рады, что на форуме партийцев приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и секретарь реготделения партии, председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко. Это доказывает, что мы все — власти города, региона и федеральный центр — работаем вместе на благо и в интересах жителей, — отметил Вячеслав Франк.

Во время форума презентовали первую книгу, посвящённую получению Барнаулом почётного звания «Город трудовой доблести».

Евгения Демчик , доктор исторических наук , презентует книгу «Барнаул — город трудовой доблести». Фото: «Единая Россия».

Напомним, по инициативе партийцев Барнаул добился получения столь высокого звания. В память о тружениках, ковавших Победу в тылу, барнаульские учёные составили книгу «Барнаул — город трудовой доблести», проиллюстрировав её ранее неизвестными копиями документов, фотографий и другими свидетельствами военной поры.