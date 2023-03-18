18 марта
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Жизнь

Массовый сбой вновь наблюдают пользователи соцсети «ВКонтакте»

Сбои в работе соцсети «ВКонтакте» происходят по всей России 18 марта, сообщает ТАСС.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

Информацию получили на странице детектора сбоев Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки обнаруживают с 10:01 по Москве.

У 86% столкнувшихся со сбоями социальная сеть не работает вообще. 6% жалуются на отдельные неполадки. Еще 6% отмечают проблемы при получении сообщений.

В пресс-службе «ВКонтакте» заверили, что в ближайшее время стабилизируют работу сообщений. Все остальные сервисы соцсети, по их словам, работают в штатном режиме.

Ранее в феврале уже случался массовый сбой во «ВКонтакте», соцсеть не работала несколько часов. Наибольшие проблемы с соцсетью возникли в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Сбой наблюдали также на Украине, в Белоруссии и некоторых странах Европы и Азии.

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