Мать, выбросившую двух новорожденных детей возле сарая, задержали в Новосибирской области

Напомним, 21 апреля скелеты двух новорожденных детей обнаружил в селе Шагалово 13-летний мальчик, когда собирал металлолом в заброшенном доме.
«Следователями и криминалистами в короткие сроки выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в качестве свидетелей допрошено свыше 100 человек, получены образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека, проведены обыски, назначены судебные геномные экспертизы», — рассказали в ведомстве.
В результате установили причастность 29-летней жительницы Коченевского района, имеющей двух несовершеннолетних детей.
Женщина на месте подтвердила показания. Она утверждает, что родила двоих детей, которые не подавали признаков жизни, после чего отнесла их за сарай.
Сельчанку задержали, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Возбудили уголовное дело по признакам «убийства двух малолетних».
Ранее в Воронежской области мать с братом убили двух детей, потому что они баловались — одного ударили молотком по голове и утопили в ванне, а второго задушили.