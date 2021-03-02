Напомним, в 2019 году Дмитрий Медведев призвал ввести гибкие графики работы и сократить рабочую неделю до четырех дней.

После этого эксперты заявили, что четырехдневная рабочая неделя обрушит российскую экономику. Вопрос отложили до лучших времен.

Матвиенко подчеркнула, что и в 2021 году время для такого нововведения еще не пришло, поэтому нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

«Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня», — сказала она.

Также Матвиенко отметила, что всех школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной.

«Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», — пояснила спикер Совфеда.