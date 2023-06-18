МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае

- уровень воды снизился на 6 см за шесть часов на реке Обь в районе села Усть-Пристань;
- при этом в селе Усть-Чарыш подтопило 12 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет;
- в селе Клепиково подтопило 17 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет;
- в Барнауле вода поднялась на 2 см за шесть часов. В микрорайоне Затон частично подтоплено 26 приусадебных участков и один участок дороги, подтопленных жилых домов нет.
Ранее утром 18 июня мы сообщали, что до критической отметки уровня Оби в Барнауле остается 7 см.