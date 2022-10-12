12 октября
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Жизнь

Мечта Репина. Где в Барнауле находится и как выглядит улица с самым художественным названием

Теплым октябрьским днем корреспондент altapress.ru отправился на самую «красочную» улицу — Живописную. Дорога с видом на березовую рощу, высокие коттеджи и ретро-автомобили — в нашем репортаже.

Ул. Живописная в Барнауле.
Ул. Живописная в Барнауле.
Altapress.ru.

Место для осенней фотосессии

Ул. Живописная находится в микрорайоне Спутник. Это самая крайняя улица, и попасть на нее можно через Павловский тракт.

Длина дороги 734 метра. Дома от нее находятся поодаль. А между ними узкие тропинки, через которые можно попасть на другую сторону улицы. Территория рядом с домами необыкновенная. Зеленая трава осыпана золотистыми березовыми листочками. Пышные туи, ели и невысокий клен придают сказочный вид. Восхитительное место для осенних снимков!

При чем тут ГАЗ и ВАЗ

Высоких и просторных коттеджей здесь много. Один из них удивляет фактурным балконом и белоснежными клумбами.

Ул. Живописная в Барнауле.
Ул. Живописная в Барнауле.
Altapress.ru.
Ул. Живописная в Барнауле.
Ул. Живописная в Барнауле.
Altapress.ru.
Ул. Живописная в Барнауле.
Ул. Живописная в Барнауле.
Altapress.ru.

Практически у каждого дома установлен персональный контейнер для мусора. Местные жители тщательно заботятся о чистоте.

Наш корреспондент заметил советский ГАЗ-69. Те, кто разбирается в автомобилях, знают, что это внедорожник повышенной проходимости. Рядом стоит ВАЗ-1111 «Ока». Вероятно, владелец коллекционирует раритеты.

Ул. Живописная в Барнауле.
Ул. Живописная в Барнауле.
Altapress.ru.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье на ул. Живописной. Но предложений не оказалось. На соседней ул. Черемуховой продается коттедж площадью 150 кв. м за 9,3 млн рублей. Уточняется, что первый этаж дома построен из газобетона, а второй из бруса. Также проведены все коммуникации. Второй дом, на этой же улице, площадью 130,6 кв. м отдадут за 9,4 млн рублей. Из отличительных особенностей — сигнализация и вместительная гардеробная.

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