Мечта Репина. Где в Барнауле находится и как выглядит улица с самым художественным названием

Место для осенней фотосессии
Ул. Живописная находится в микрорайоне Спутник. Это самая крайняя улица, и попасть на нее можно через Павловский тракт.
Длина дороги 734 метра. Дома от нее находятся поодаль. А между ними узкие тропинки, через которые можно попасть на другую сторону улицы. Территория рядом с домами необыкновенная. Зеленая трава осыпана золотистыми березовыми листочками. Пышные туи, ели и невысокий клен придают сказочный вид. Восхитительное место для осенних снимков!
При чем тут ГАЗ и ВАЗ
Высоких и просторных коттеджей здесь много. Один из них удивляет фактурным балконом и белоснежными клумбами.
Практически у каждого дома установлен персональный контейнер для мусора. Местные жители тщательно заботятся о чистоте.
Наш корреспондент заметил советский ГАЗ-69. Те, кто разбирается в автомобилях, знают, что это внедорожник повышенной проходимости. Рядом стоит ВАЗ-1111 «Ока». Вероятно, владелец коллекционирует раритеты.
Цены на жилье
Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье на ул. Живописной. Но предложений не оказалось. На соседней ул. Черемуховой продается коттедж площадью 150 кв. м за 9,3 млн рублей. Уточняется, что первый этаж дома построен из газобетона, а второй из бруса. Также проведены все коммуникации. Второй дом, на этой же улице, площадью 130,6 кв. м отдадут за 9,4 млн рублей. Из отличительных особенностей — сигнализация и вместительная гардеробная.