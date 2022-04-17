17 апреля
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Жизнь

Мэр посоветовал учить русский язык сибиряку, наткнувшемуся на оголенные провода в парке

В соцсетях анонимный пользователь опубликовал переписку с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, сообщает «Сибдепо».

Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка.
Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка.
news.myseldon.com

Жителя Новокузнецка возмутили торчащие из земли провода в одном из парков. Он написал об этом Кузнецову.

«Здравствуйте по улице Кирова 67 парк танков по всему парку торчат оголенные провода», — написал местный житель (орфография и пунктуация сохранены — прим. Ред.).

В ответ на это Кузнецов сообщил, что горожанин зашел за огороженную территорию, где идет ремонт.

Мужчина уточнил, что ограждение находится в средине парка, а фотография сделана возле танков, где проход свободен.

«Огражденная территория находится ближе к середине парка, а я находился окала танков», — указал он (орфография и пунктуация сохранены — прим. Ред.).

Мэр Новокузнецка перевел тему и пристыдил земляка за ошибки в сообщениях.

«Скажите, кто ваш учитель русского языка? Не стыдно?» — поинтересовался Кузнецов.

Ранее житель другого кузбасского города опубликовал переписку с мэром о теплых носках.

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