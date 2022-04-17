Мэр посоветовал учить русский язык сибиряку, наткнувшемуся на оголенные провода в парке

Жителя Новокузнецка возмутили торчащие из земли провода в одном из парков. Он написал об этом Кузнецову.
«Здравствуйте по улице Кирова 67 парк танков по всему парку торчат оголенные провода», — написал местный житель (орфография и пунктуация сохранены — прим. Ред.).
В ответ на это Кузнецов сообщил, что горожанин зашел за огороженную территорию, где идет ремонт.
Мужчина уточнил, что ограждение находится в средине парка, а фотография сделана возле танков, где проход свободен.
«Огражденная территория находится ближе к середине парка, а я находился окала танков», — указал он (орфография и пунктуация сохранены — прим. Ред.).
Мэр Новокузнецка перевел тему и пристыдил земляка за ошибки в сообщениях.
«Скажите, кто ваш учитель русского языка? Не стыдно?» — поинтересовался Кузнецов.
Ранее житель другого кузбасского города опубликовал переписку с мэром о теплых носках.