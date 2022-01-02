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Жизнь

Мэрия Барнаула опубликовала график по уборке снега на новогодние каникулы

В администрации Барнаула сформировали еженедельный план-график по очистке городских улиц с 3 по 9 января, сообщается на сайте мэрии.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

По ссылке можно посмотреть, когда и на каких дорожных объектах будут убирать снег на каникулах.

В списке 227 участков дорог (проезжих частей и тротуаров), а также указано, где будут проведены работы по вывозу снега и посыпке песчано-соляной смесью.

В плане учли и очистку внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам.

«В случае ухудшения погодных условий и выпадения большого количества осадков план-график может корректироваться. Это связано с тем, что после снегопада в первоочередном порядке очищаются магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а затем убираются второстепенные улицы», — добавили в администрации.

В Барнауле круглосуточно действует «горячая линия» по вопросам содержания улично-дорожной сети — 504−360.

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