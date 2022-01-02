Мэрия Барнаула опубликовала график по уборке снега на новогодние каникулы

По ссылке можно посмотреть, когда и на каких дорожных объектах будут убирать снег на каникулах.
В списке 227 участков дорог (проезжих частей и тротуаров), а также указано, где будут проведены работы по вывозу снега и посыпке песчано-соляной смесью.
В плане учли и очистку внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам.
«В случае ухудшения погодных условий и выпадения большого количества осадков план-график может корректироваться. Это связано с тем, что после снегопада в первоочередном порядке очищаются магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а затем убираются второстепенные улицы», — добавили в администрации.
В Барнауле круглосуточно действует «горячая линия» по вопросам содержания улично-дорожной сети — 504−360.