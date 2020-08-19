Мэрия Барнаула пристыдила всех усомнившихся в звании «Город трудовой доблести»

Напомним, 19 августа на заседании правительства Алтайского края губернатор Виктор Томенко поддержал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».
Теперь вопрос рассмотрят на сессии АКЗС — в случае положительного решения, документы направят в Москву, чтобы «выбить» заслуженное признание.
После этого, судя по всему, в соцсетях прошла «потешная волна». Во всяком случае, как подчеркнули в мэрии, скепсис некоторых Telegram-каналов по поводу звания «вызывает только недоумение».
«Каждый раз, как только администрация Барнаула делает шаг для того, чтобы исторической подвиг города был увековечен и признан на самом высоком уровне, начинаются попытки эту инициативу принизить, перевернуть и так далее», — задели в мэрии все струнки души
В администрации подчеркнули, что «в этой бессмысленной борьбе каналы совсем забыли против чего они борются».
«А ведь это наша история и наш подвиг. Может быть пора хотя бы здесь объединиться?» — обратились власти к «Telegram-язвам».
Также в мэрии объяснили «противоречия в количестве участников» голосования, когда выбирали претендента на звание.
«Проголосовало действительно более 190 000 человек (очно и через интернет), но непосредственно в голосовании на участках приняли участие 182 459 барнаульцев», — указали власти на отсутствие манипуляций.
Жители Алтайского края во время голосования по поправкам к Конституции также выбирали, какому алтайскому городу присвоить почетное звание. В лидеры выбился Барнаул, однако алтайская столица не попала в итоговую двадцатку городов по России.
Ранее altapress.ru рассказал, почему Барнаул заслуживает звания «Город трудовой доблести» — это город, где жили в землянках, в морозы запускали сложное производство и перевыполняли планы в десятки раз за 500 грамм хлеба в день.