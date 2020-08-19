Мэрия Барнаула пристыдила всех усомнившихся в звании «Город трудовой доблести»

Администрация Барнаула обратилась в своем Telegram-канале ко всем, кто «не видит смысла» в присвоении звания «Город трудовой доблести» столице Алтайского края.

Напомним, 19 августа на заседании правительства Алтайского края губернатор Виктор Томенко поддержал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

Теперь вопрос рассмотрят на сессии АКЗС — в случае положительного решения, документы направят в Москву, чтобы «выбить» заслуженное признание.

После этого, судя по всему, в соцсетях прошла «потешная волна». Во всяком случае, как подчеркнули в мэрии, скепсис некоторых Telegram-каналов по поводу звания «вызывает только недоумение».

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

«Каждый раз, как только администрация Барнаула делает шаг для того, чтобы исторической подвиг города был увековечен и признан на самом высоком уровне, начинаются попытки эту инициативу принизить, перевернуть и так далее», — задели в мэрии все струнки души

В администрации подчеркнули, что «в этой бессмысленной борьбе каналы совсем забыли против чего они борются».

«А ведь это наша история и наш подвиг. Может быть пора хотя бы здесь объединиться?» — обратились власти к «Telegram-язвам».

Конструкция «Барнаул — город орденоносный». vk.com/barneos22

Также в мэрии объяснили «противоречия в количестве участников» голосования, когда выбирали претендента на звание.

«Проголосовало действительно более 190 000 человек (очно и через интернет), но непосредственно в голосовании на участках приняли участие 182 459 барнаульцев», — указали власти на отсутствие манипуляций.

Жители Алтайского края во время голосования по поправкам к Конституции также выбирали, какому алтайскому городу присвоить почетное звание. В лидеры выбился Барнаул, однако алтайская столица не попала в итоговую двадцатку городов по России.

Ранее altapress.ru рассказал, почему Барнаул заслуживает звания «Город трудовой доблести» — это город, где жили в землянках, в морозы запускали сложное производство и перевыполняли планы в десятки раз за 500 грамм хлеба в день.