Томенко поддержал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». В Москву готовят документы

Соответствующий вопрос рассмотрели 19 августа на заседании правительства Алтайского края.

«С докладом по этому вопросу на мероприятии выступил глава Барнаула Вячеслав Франк», — говорится в сообщении.

После короткого обсуждения губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил поддержать инициативу.

Теперь вопрос рассмотрят на сессии АКЗС — в случае положительного решения, документы направят в Москву.

Барнаул. Дом под Шпилем. altapress.ru

Напомним, жители Алтайского края во время голосования по поправкам к Конституции также выбирали, какому городу присвоить звание — Барнаулу, Бийску, Новоалтайску или Рубцовску. В итоге такой чести удостоились два десятка городов, но алтайских среди них нет.

После этого прокуратура Барнаула пообещала оценить законность голосования по «Городу трудовой доблести» — мол, зачем его вообще проводили, если «до этого уже все решили».

Однако местные чиновники решили не сдаваться и до конца биться за почетное звание. Кстати, глава АКЗС Александр Романенко также пообещал не отпускать тему, так что решение заксобрания, можно сказать, уже заведомо положительное.

«Было определено, какое количество барнаульцев получило медали „За доблестный труд в Великой Отечественной войне“. Цифра поражает. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года — 32 485 человек!» — озвучили в мэрии гарант для положительного исхода.

Ранее altapress.ru рассказал, почему Барнаул заслуживает звания «Город трудовой доблести» и какой подвиг его жителей стоит увековечить.