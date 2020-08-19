Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 августа 20°C
Жизнь

Томенко поддержал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». В Москву готовят документы

Правительство Алтайского края поддержало инициативу администрации Барнаула о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», сообщает в своем Telegram-канале мэрия города.

Конструкция "Барнаул - город орденоносный".
Конструкция "Барнаул - город орденоносный".
vk.com/barneos22

Соответствующий вопрос рассмотрели 19 августа на заседании правительства Алтайского края.

«С докладом по этому вопросу на мероприятии выступил глава Барнаула Вячеслав Франк», — говорится в сообщении.

После короткого обсуждения губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил поддержать инициативу.

Теперь вопрос рассмотрят на сессии АКЗС — в случае положительного решения, документы направят в Москву.

Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru

Напомним, жители Алтайского края во время голосования по поправкам к Конституции также выбирали, какому городу присвоить звание — Барнаулу, Бийску, Новоалтайску или Рубцовску. В итоге такой чести удостоились два десятка городов, но алтайских среди них нет.

После этого прокуратура Барнаула пообещала оценить законность голосования по «Городу трудовой доблести» — мол, зачем его вообще проводили, если «до этого уже все решили».

Однако местные чиновники решили не сдаваться и до конца биться за почетное звание. Кстати, глава АКЗС Александр Романенко также пообещал не отпускать тему, так что решение заксобрания, можно сказать, уже заведомо положительное.

«Было определено, какое количество барнаульцев получило медали „За доблестный труд в Великой Отечественной войне“. Цифра поражает. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года — 32 485 человек!» — озвучили в мэрии гарант для положительного исхода.

Ранее altapress.ru рассказал, почему Барнаул заслуживает звания «Город трудовой доблести» и какой подвиг его жителей стоит увековечить.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость