Мэрия Барнаула рассказала, как будет работать транспорт в пасхальную ночь

В связи с празднованием православного праздника Пасхи Христовой 24 апреля с 02:00 до 04:00 будет ходить электротранспорт для перевозки горожан к местам ночных богослужений.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.

Будет задействовано четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Покровский Кафедральный Собор (ул.Никитина, 137), посадка прихожан в 02:30. На маршруте будет один вагон по маршруту № 1 — Депо№ 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Покровский Собор (посадка прихожан) — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пл. Свободы (посадка прихожан Знаменского Храма) — ул. Ползунова — ул. Пушкина (посадка прихожан Храма Дм. Ростовского) — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст."Докучаево";

Храм Святого Дмитрия Ростовского (пл.Спартака, 10), посадка прихожан в 02:00. Будет ходить один вагон по маршруту № 5 — Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — Храм Дм. Ростовского (посадка прихожан) — Покровский Собор (посадка прихожан) — ст. Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул.С.Армии — ул.А.Петрова Собор А. Невского (посадка прихожан) — ул. Попова — ст."Докучаево";

Собор Александра Невского (ул.Антона Петрова, 221), посадка прихожан в 02:40. Будет ходить один вагон по маршруту № 9 — Депо № 3 — ост. Островского (Собор А. Невского -посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево" (посадка прихожан) — ул. Попова — ул.А.Петрова (Собор А. Невского-посадка прихожан) — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. С-Западная — ул.А.Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево"; один вагон по маршруту № 9 — Депо№ 3 — ост. Островского (Собор А. Невского — посадка прихожан) — ул.А.Петрова — ул.С.Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул.А.Петрова — ст.Докучаево.

Знаменский Монастырь (ул.Б.Олонская, 24), посадка прихожан в 02:30. Будет задействован один троллейбус по маршруту № 1 — троллейбусное депо — пр. Ленина -пл. Баварина (Знаменский Монастырь — посадка прихожан) — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — пр. Космонавтов — троллейбусное депо.

Свято-Никольская церковь (пр-кт Ленина, 36), посадка прихожан в 02:30. Будет ходить один троллейбус по маршруту № 6 — троллейбусное депо — пр. Ленина — пл. Баварина — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — Солнечная поляна — ул. Юрина — ул. Малахова — троллейбусное депо.



-

-