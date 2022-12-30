Мэрия Бийска закупит часы с лазерной гравировкой почти на 700 тыс. рублей

Мэрия Бийска закупит наручные часы с лазерной гравировкой на 682 тыс. рублей, пишет «Бийский рабочий».

Мэрия города объявила тендер на закупку 269 кварцевых часов на кожаных ремешках.

На циферблате должен быть герб Бийска, а на донце — лазерная гравировка с надписью «За заслуги г. Бийск» и лавровой ветвью. Кому предназначаются часы, не уточняют.

Для женщин требуется 170 часов, а для мужчин — 99. Они отличаются размерами и футлярами.

Для женщин коробочку выполнят из бордового бархата, а для мужчин — из синего.

Между тем барнаульская больница решила потратить более 1 млн рублей на мешки для мусора.