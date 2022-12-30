Мэрия Бийска закупит часы с лазерной гравировкой почти на 700 тыс. рублей

Мэрия города объявила тендер на закупку 269 кварцевых часов на кожаных ремешках.
На циферблате должен быть герб Бийска, а на донце — лазерная гравировка с надписью «За заслуги г. Бийск» и лавровой ветвью. Кому предназначаются часы, не уточняют.
Для женщин требуется 170 часов, а для мужчин — 99. Они отличаются размерами и футлярами.
Для женщин коробочку выполнят из бордового бархата, а для мужчин — из синего.
Между тем барнаульская больница решила потратить более 1 млн рублей на мешки для мусора.
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