30 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мэрия Бийска закупит часы с лазерной гравировкой почти на 700 тыс. рублей

Мэрия Бийска закупит наручные часы с лазерной гравировкой на 682 тыс. рублей, пишет «Бийский рабочий».

Часы, кольцо.
Часы, кольцо.
CC0

Мэрия города объявила тендер на закупку 269 кварцевых часов на кожаных ремешках.

На циферблате должен быть герб Бийска, а на донце — лазерная гравировка с надписью «За заслуги г. Бийск» и лавровой ветвью. Кому предназначаются часы, не уточняют.

Для женщин требуется 170 часов, а для мужчин — 99. Они отличаются размерами и футлярами.

Для женщин коробочку выполнят из бордового бархата, а для мужчин — из синего.

Между тем барнаульская больница решила потратить более 1 млн рублей на мешки для мусора.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость