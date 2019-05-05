Мессенджерами в России больше нельзя пользоваться анонимно

Идентифицировать пользователей мессенджеры будут по номеру мобильного телефона, который в свою очередь передается абоненту при предъявлении паспорта.
Для идентификации пользователя администрация мессенджера направляет запрос мобильному оператору. У последнего есть 20 минут на проверку и ответ. Если данные пользователя совпадают со сведениями в базе сотового оператора, идентификация считается пройденной.
Каждый пользователь при регистрации получает уникальный код идентификации в мессенджере. Сотовая компания вносит его в свою базу данных с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент. Если номер в базе сотовой компании отсутствует или оператор на запрос не отвечает, мессенджер должен отказать пользователю в регистрации.
Тем, кто уже прошел идентификацию, но позднее сменил номер телефона или оператора, потребуется пройти процедуру заново. Оператор, с которым расторгнут договор, должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток.
Действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, если информация, уже полученная от них сервисом, и данные, имеющиеся у оператора, совпадут.
«Закон о мессенджерах» был принят в России в июле 2017 года.