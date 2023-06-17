Местная «Рублевка», «древняя» телевышка и дореволюционная тюрьма. С чего начиналась жизнь на барнаульской Горе и что о ней известно

- Микрорайон Гора находится в Центральном районе Барнаула и ограничивается Ленточным бором и рекой Обь. Он начинается с подъема на улице Аванесова и заканчивается станцией Кордон и садоводствами.
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В 1840 году в летописях Барнаула впервые упомянули "исправительный дом". Его построили на Горе — на пр. Канатном, 81. Потом в этом здании был женский монастырь, а в начале 20 века расположился следственный изолятор.
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В 1947 году в здании бывшей Свято-Троицкой церкви на Горе открыли кинотеатр “Алтай”. Это был единственный кинотеатр в нагорной части города. В нем был зал на 250 мест.
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Барнаульский Дендрарий появился на Горе в 1953 году, благодаря академику Лисавенко, чьим именем назван и парк, и Институт садоводства Сибири. В дендрарии собрано множество уникальных растений, и у каждого из них есть паспорт.
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9 ноября 1961 года на Змеиногорском тракте, напротив тогда еще новой студии телевидения, открылась двухэтажная лыжная база "Динамо". Событие отметили соревнованиями.
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10 августа 1963 года открылась Барнаульская телевышка – одна из самых старых в России. Ее высота 180 м, а вместе с антенной – 197 м.
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В Нагорном парке до 1931 года располагалось Нагорное кладбище. Парк спроектировали архитекторы Аркадий Баранский и Владимир Казаринов. Кстати, в 1950-х годах Баранский участвовал в разработке генплана новосибирского Академгородка.
- Старую лестницу Нагорного парка спроектировал известный барнаульский архитектор Виктор Казаринов. Лестница была архитектурным произведением, частью комплекса входной группы на ВДНХ. Сейчас на ее месте новая – по сути, просто инженерный объект, посредственно запроектированный и плохо реализованный, как говорит Максим Максименко, руководитель архитектурного бюро MDVA.
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Осенью 1945 года на базе госпиталя №4091 открыли санаторий «Барнаульский». Изначально в нем было два деревянных спальных корпуса с 6-8-местными палатами.
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В числе первых на Горе застроили участок на нечетной стороне Змеиногорского тракта (в границах комплексов Змеиногорский тракт, 69-л и 71-а). Здесь была лыжная база, санаторий и летние дачи детсадов Барнаульского меланжевого комбината.
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Элитные дома у реликтового бора на Горе начали строить еще в советское время. Именно здесь сейчас и располагается «барнаульская Рублевка». В настоящее время цены на квартиры там достигают почти 15 млн рублей, а стоимость коттеджей — 60 млн рублей.