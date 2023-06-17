Местная «Рублевка», «древняя» телевышка и дореволюционная тюрьма. С чего начиналась жизнь на барнаульской Горе и что о ней известно

Элитные дома у реликтового бора на Горе начали строить еще в советское время. Именно здесь сейчас и располагается «барнаульская Рублевка». В настоящее время цены на квартиры там достигают почти 15 млн рублей, а стоимость коттеджей — 60 млн рублей.