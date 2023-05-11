11 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Метеоролог опроверг прогнозы об экстремально жарком лете в России

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, какая погода на самом деле ждет россиян этим летом, сообщает "Звезда".

Лето. Солнце. Погода.
Лето. Солнце. Погода.
СС0

По его словам, в этом году не ожидается сильных отклонений от нормы — лето будет умеренным. Он отметил, что ложная информация об экстремально высоких температурах только пугает россиян.

"Я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры", — сказал он.

Специалист объяснил, что похолодания и потепления возможны везде, но отклонения от нормы будут в пределах 0,5-2 градусов.

Напомним, в начале мая в соцсетях появилась информация, что грядущим летом во всей стране термометры покажут выше 40 градусов. В СМИ писали, что лето станет самым страшным с начала XXI века.

Ранее стало известно, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость