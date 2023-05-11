Метеоролог опроверг прогнозы об экстремально жарком лете в России

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, какая погода на самом деле ждет россиян этим летом, сообщает "Звезда".

По его словам, в этом году не ожидается сильных отклонений от нормы — лето будет умеренным. Он отметил, что ложная информация об экстремально высоких температурах только пугает россиян.

"Я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры", — сказал он.

Специалист объяснил, что похолодания и потепления возможны везде, но отклонения от нормы будут в пределах 0,5-2 градусов.

Напомним, в начале мая в соцсетях появилась информация, что грядущим летом во всей стране термометры покажут выше 40 градусов. В СМИ писали, что лето станет самым страшным с начала XXI века.

Ранее стало известно, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду.