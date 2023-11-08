Международный день КВН - 8 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть сегодня со всех сторон звучит смех, пусть никто не боится показаться смешным и наивным, а те, кто преуспел на поприще юмора, получат свои главные призы в виде благодарных улыбок. И пусть международный день КВН не входит в список государственных праздников ни одной страны, все почитатели этой игры и так знают — быть веселым и находчивым и так праздник.

Поздравляю с Международным днем КВН и желаю веселой яркой жизни, в которой всегда будет место для шуток и забав, для интересных увлечений и замечательной игры. Желаю не терять своей находчивости и отменного чувства юмора, желаю с каждым днем превращать свою жизнь и жизнь близких в чудесный праздник.