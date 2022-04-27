Международный день секретаря-2022. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем секретаря в прозе
Желаю, чтобы рабочие будни пролетали быстро и налегке, чтобы в телефонной трубке всегда звучали добрые и приветливые голоса. Пусть начальство ценит ваш труд и дарит премиальное вознаграждение. С Днем секретаря!
Поздравляю с Днем секретаря. Желаю порхать на работе пчелкой, собирая нектар успеха, превращая плоды своей деятельности в сладкий мед жизни. Желаю высокой зарплаты, признания всех твоих талантов, удачи во всех начинаниях и всегда великолепного настроения.
Поздравляю с Днем секретаря и хочу пожелать быть эталоном красоты и стиля, жизненной энергии и сил, очарования и преуспевания во всем. Желаю в работе быть «важной птицей», как птица-секретарь, желаю от жизни брать все самое лучшее.
Поздравления с Международным днем секретаря в стихах
Хочу поздравить я тебя
Сегодня с Днем секретаря!
Пусть ввысь идут твои дела,
Чтобы зарплата вверх росла!
Пусть шеф твой труд скорей оценит,
Ведь кто ему тебя заменит?
Ты знай, что равных тебе нет,
Хоть обыщи он целый свет!
Все надо знать и надо помнить,
Все по местам своим сложить,
И распорядок дня запомнить,
И в папках все дела прошить.
Вы — секретарь, это почетно!
Пусть все сбываются мечты,
Пусть все дела идут зачетно,
Любви, здоровья, доброты!
На работе день за днем
Ты всегда горишь огнем,
На звонки ты отвечаешь,
Посетителей встречаешь.
Без тебя давно б директор
Все забыл свои проекты.
Но сегодня отдыхай,
День секретаря встречай!
Поздравления с Международным днем секретаря в смс
С Днем секретаря поздравить
Я сегодня вас хочу,
Вам бумаг поток, вопросов
И решений по плечу.
Нервов крепких вам желаю,
Чтоб начальство уважало
И за классную работу
Чаще бонусы давало.
Документы, почту, факсы
Успевает отправлять,
И различные бумаги
Отправляет на печать!
Мы желаем лишь успехов
В этот День секретаря,
Пусть больше радости и смеха
В жизни будет у тебя!
В этот день такой чудесный
Поздравляем мы тебя
С этим праздником прелестным,
С этим Днем секретаря!
Пусть прекрасная улыбка
Лишь сияет на лице,
Будь всегда такой же милой,
И, конечно, лучше всех!