Международный день секретаря-2022. Поздравления в прозе, стихах и смс

Хочу поздравить я тебя

Сегодня с Днем секретаря!

Пусть ввысь идут твои дела,

Чтобы зарплата вверх росла!



Пусть шеф твой труд скорей оценит,

Ведь кто ему тебя заменит?

Ты знай, что равных тебе нет,

Хоть обыщи он целый свет!

Все надо знать и надо помнить,

Все по местам своим сложить,

И распорядок дня запомнить,

И в папках все дела прошить.



Вы — секретарь, это почетно!

Пусть все сбываются мечты,

Пусть все дела идут зачетно,

Любви, здоровья, доброты!