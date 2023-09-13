Международный день шоколада и другие интересные праздники 13 сентября

Международный день шоколада
13 сентября отмечается один из самых сладких и чудесных праздников нашей планеты – Международный день шоколада. Он приурочен к появлению одного из первых рецептов шоколада в Европе, в далеком 1550 году.
День позитивного мышления
В 2003 году в США решили отмечать 13 сентября, как день позитивного мышления. Праздник настолько понравился пользователям Интернета, что уже очень скоро превратился в интернациональный. Его создатели предлагают хотя бы один день в году сконцентрироваться на добрых и хороших вещах, которые дарят нам ощущение счастья и уверенности в себе и своих силах.
День программиста
Международный день программиста отмечается на 256-й день года, т.е. 13 сентября в обычный год и 12 сентября в високосный. Число 256 было выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта.
День шарлоток и осенних пирогов
13 сентября во многих странах мира принято отмечать один из самых «вкусных» праздников осени – День шарлотки и других осенних пирогов, в качестве начинки которых используются дары свежего урожая.