Международный день шоколада и другие интересные праздники 13 сентября

Международный день шоколада, День шарлоток и осенних пирогов, и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 13 сентября.

Международный день шоколада

13 сентября отмечается один из самых сладких и чудесных праздников нашей планеты – Международный день шоколада. Он приурочен к появлению одного из первых рецептов шоколада в Европе, в далеком 1550 году.

Улыбка. Радость. pixabay.com.

День позитивного мышления

В 2003 году в США решили отмечать 13 сентября, как день позитивного мышления. Праздник настолько понравился пользователям Интернета, что уже очень скоро превратился в интернациональный. Его создатели предлагают хотя бы один день в году сконцентрироваться на добрых и хороших вещах, которые дарят нам ощущение счастья и уверенности в себе и своих силах.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

День программиста

Международный день программиста отмечается на 256-й день года, т.е. 13 сентября в обычный год и 12 сентября в високосный. Число 256 было выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта.

Быстрая шарлотка. Валентина Снида

День шарлоток и осенних пирогов

13 сентября во многих странах мира принято отмечать один из самых «вкусных» праздников осени – День шарлотки и других осенних пирогов, в качестве начинки которых используются дары свежего урожая.