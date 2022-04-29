Международный день танца-2022. Чувственные поздравления в прозе, стихах и смс

Танец — важное искусство,

Будь то вальс или фокстрот,

Танго, полька, твист, чечетка

Или даже хоровод.



Пусть День танца всем танцорам

Принесет большой успех.

Жизнь в движении — вот счастье.

Танец пусть закружит всех!

Пускай танцуют все на свете,

Ничто пусть не смущает вас!

Танцуйте, взрослые и дети,

Пускайтесь поскорее в пляс!



Пускай же вам приносят танцы

Лишь удовольствие всегда,

Не стоит никого стесняться,

Ведь танец — это красота!