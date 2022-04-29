29 апреля
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Жизнь

Международный день танца-2022. Чувственные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день танцев отмечают 29 апреля. Altapress.ru сделал подборку приятных и чувственных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Танец.
Танец.
СС0

Поздравления с Международным днем танцев в прозе

Поздравляю с Международным днем танцев! Желаю потрясающего чувства ритма, невероятной пластики, выносливости, энтузиазма и веры в свои возможности. Крепкого здоровья, открытия себя в новых направлениях, чарующей хореографии и бурных аплодисментов. Пусть ваш талант ярко сверкает на международной арене!

Поздравляю с Международным днем танца! От всей души желаю творческого вдохновения, успехов, осуществления всех намеченных целей, позитива и огромного количества новых идей. Пусть жизнь дарит только положительные и незабываемые моменты, а трудности и печали уходят на второй план.

Поздравляю с Международным днем танца! Желаю, чтобы ваша жизнь была похожа на танец — легкий, веселый и зажигательный, а иногда медленный и романтический. Творческого развития, вдохновения и удовольствия от проделанной работы!

Танец.
Танец.
СС0

Поздравления с Международным днем танцев в стихах

С Днем танца поздравляю!
Танцуй, пленяй, кружись!
Успехов я желаю,
К победам лишь стремись!

Желаю достижений,
Твой труд — ведь он прекрасный.
Пусть служит вдохновением
Любой твой танец страстный!

Самба, румба, ча-ча-ча,
Танцы разные бывают,
Не ходить чтоб по врачам,
В танцах тело разминают!

Как бы скучно нам жилось,
Мир пустым бы стал без танца,
Но занятие нашлось,
Им давайте наслаждаться!

В движении жизнь, свобода в танце,
Кружить, летать на радость глаз,
Пускай не сходит с щек румянец,
Пускай не меркнет яркость страз.

Танец.
Танец.
СС0

Поздравления с Международным днем танцев в смс

Танец — важное искусство,
Будь то вальс или фокстрот,
Танго, полька, твист, чечетка
Или даже хоровод.

Пусть День танца всем танцорам
Принесет большой успех.
Жизнь в движении — вот счастье.
Танец пусть закружит всех!

Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!

Пускай же вам приносят танцы
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь танец — это красота!

Танцуют, не стесняясь, пусть
Сегодня все без исключения,
Пускай прогонят танцы грусть
И всем повысят настроение!

Давай же, быстро двигай телом,
Танцуй хоть танго, хоть хип-хоп!
Танцуй уверенно и смело,
И позабудь про слово «стоп»!

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