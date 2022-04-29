Международный день танца-2022. Чувственные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем танцев в прозе
Поздравляю с Международным днем танцев! Желаю потрясающего чувства ритма, невероятной пластики, выносливости, энтузиазма и веры в свои возможности. Крепкого здоровья, открытия себя в новых направлениях, чарующей хореографии и бурных аплодисментов. Пусть ваш талант ярко сверкает на международной арене!
Поздравляю с Международным днем танца! От всей души желаю творческого вдохновения, успехов, осуществления всех намеченных целей, позитива и огромного количества новых идей. Пусть жизнь дарит только положительные и незабываемые моменты, а трудности и печали уходят на второй план.
Поздравляю с Международным днем танца! Желаю, чтобы ваша жизнь была похожа на танец — легкий, веселый и зажигательный, а иногда медленный и романтический. Творческого развития, вдохновения и удовольствия от проделанной работы!
Поздравления с Международным днем танцев в стихах
С Днем танца поздравляю!
Танцуй, пленяй, кружись!
Успехов я желаю,
К победам лишь стремись!
Желаю достижений,
Твой труд — ведь он прекрасный.
Пусть служит вдохновением
Любой твой танец страстный!
Самба, румба, ча-ча-ча,
Танцы разные бывают,
Не ходить чтоб по врачам,
В танцах тело разминают!
Как бы скучно нам жилось,
Мир пустым бы стал без танца,
Но занятие нашлось,
Им давайте наслаждаться!
В движении жизнь, свобода в танце,
Кружить, летать на радость глаз,
Пускай не сходит с щек румянец,
Пускай не меркнет яркость страз.
Поздравления с Международным днем танцев в смс
Танец — важное искусство,
Будь то вальс или фокстрот,
Танго, полька, твист, чечетка
Или даже хоровод.
Пусть День танца всем танцорам
Принесет большой успех.
Жизнь в движении — вот счастье.
Танец пусть закружит всех!
Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!
Пускай же вам приносят танцы
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь танец — это красота!
Танцуют, не стесняясь, пусть
Сегодня все без исключения,
Пускай прогонят танцы грусть
И всем повысят настроение!
Давай же, быстро двигай телом,
Танцуй хоть танго, хоть хип-хоп!
Танцуй уверенно и смело,
И позабудь про слово «стоп»!