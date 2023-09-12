Международный день вязания крючком и другие интересные праздники 12 сентября

День семейного общения, День заглядывания в окна и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 12 сентября.

Международный день вязания крючком

Творческий праздник Международный день вязания крючком посвящен начинающим и опытным мастерицам, которые с помощью ниток и крючка создают уникальные и красивые вещи.

Медитация. Горы. Спокойствие. СС0

День осознанности

Это мероприятие, которое проводится ежегодно, 12 сентября. Инициаторами его создание стали сотрудники издательства Wisdom Publications, одним из направлений деятельности которого является выпуск буддистских книг и практических работ по осознанности. Осознанность – это непредвзятая, намеренная фокусировка внимания на эмоциях, мыслях и ощущениях, которые захватывают человека в настоящий момент.

Контроль. Pixabay.com

День «У меня все под контролем»

Создатели этого неофициального праздника посвятили его тем людям, которые стремятся все и везде контролировать. 12 сентября они обязательно должны пустить дела на самотек и хотя бы раз в год, выдохнуть, сбросив накопившееся напряжение.

Дрова. Дом в деревне. Окно. СС0

День заглядывания в окна

Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько таинственными и загадочными могут быть окна? Одни, светятся в ночи таинственными светлячками, другие сверкают на солнце словно играя в солнечный зайцебол. Так и тянет заглянуть в них и узнать, что же скрывается по ту сторону стекла.

День семейного общения

12 сентября во всех странах мира отмечается такой добрый и уютный праздник, как День семейного общения. К сожалению, с развитием современных технологий, простые разговоры даже между самыми близкими людьми уходят в прошлое. Создатели праздника призывают людей на планете возродить традицию живого семейного общения и регулярных семейных ужинов за большим столом.