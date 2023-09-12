Международный день вязания крючком и другие интересные праздники 12 сентября

Международный день вязания крючком
Творческий праздник Международный день вязания крючком посвящен начинающим и опытным мастерицам, которые с помощью ниток и крючка создают уникальные и красивые вещи.
День осознанности
Это мероприятие, которое проводится ежегодно, 12 сентября. Инициаторами его создание стали сотрудники издательства Wisdom Publications, одним из направлений деятельности которого является выпуск буддистских книг и практических работ по осознанности. Осознанность – это непредвзятая, намеренная фокусировка внимания на эмоциях, мыслях и ощущениях, которые захватывают человека в настоящий момент.
День «У меня все под контролем»
Создатели этого неофициального праздника посвятили его тем людям, которые стремятся все и везде контролировать. 12 сентября они обязательно должны пустить дела на самотек и хотя бы раз в год, выдохнуть, сбросив накопившееся напряжение.
День заглядывания в окна
Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько таинственными и загадочными могут быть окна? Одни, светятся в ночи таинственными светлячками, другие сверкают на солнце словно играя в солнечный зайцебол. Так и тянет заглянуть в них и узнать, что же скрывается по ту сторону стекла.
День семейного общения
12 сентября во всех странах мира отмечается такой добрый и уютный праздник, как День семейного общения. К сожалению, с развитием современных технологий, простые разговоры даже между самыми близкими людьми уходят в прошлое. Создатели праздника призывают людей на планете возродить традицию живого семейного общения и регулярных семейных ужинов за большим столом.