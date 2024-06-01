Международный день защиты детей — 1 июня. Как поздравить в прозе, стихах и смс

Международный день защиты детей был предложен и официально учрежден Конгрессом международной демократической федерации женщин в 1949 году. Впервые этот праздник отметили 1 июня 1950 года, тогда его праздновали в 51 стране мира. Организация Объединённых Наций поддержала идею создания этого праздника и активно участвовала в обеспечении безопасного будущего для детей.

Как поздравить в прозе

1

Быть ребенком — это волшебство, а детство — это самые волшебные моменты жизни любого человека. Каждый ребенок достоин видеть мир, полный только волшебства и великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным. Ведь дети ― это будущее нашей планеты. А лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми. С Днем защиты детей!

2

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

3

С Днем защиты детей! Пусть дети будут здоровы, счастливы и любимы. Пусть их маленькие начинания становятся большими победами. Пусть от их улыбок светятся глаза. Пусть у них будет много верных и отзывчивых друзей.

Дети на пляже. Дмитрий Кудрявцев

Как поздравить в стихах

1

Во всем мире этот день ―

Главный праздник для детей.

С Днем защиты ребятишек ―

И девчонок, и мальчишек!



Добрых летних вам деньков,

Меньше в небе облаков,

Бегать, прыгать, веселиться,

В вихре радости кружиться!

2

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким,

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!

3

Дети — радость, дети — счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.



Пусть у каждого ребенка —

У мальчишек, у девчонок —

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!

Дети и кошки - лучшее сочетание для интернетного фото. boredpanda.com

Как поздравить в смс

1

Желаю детям всей Земли

Расти в любви и ласке.

Плохого чтоб не знали вы

И жили все, как в сказке!



Чтоб только лучшее всегда

Вам в жизни доставалось,

И ярко солнышко с небес

Всем деткам улыбалось!

2

Пусть у всех детей планеты

Детство будет сказочным.

Чтоб любовь, игрушки были

И любые сладости.



Чтобы звонко вы смеялись

Солнышку лучистому.

Чтоб всегда над вами было

Небо только чистое!

3

День защиты − праздник славный,

Поздравляем всех детей!

И желаем папам, мамам

Защищать их посильней!



Дети − это цветы жизни,

Нужно ими дорожить,

И хотим мы в этот праздник

Им улыбку подарить!

Самое важное - в нашем Telegram-канале