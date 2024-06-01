Международный день защиты детей — 1 июня. Как поздравить в прозе, стихах и смс

Как поздравить в прозе
1
Быть ребенком — это волшебство, а детство — это самые волшебные моменты жизни любого человека. Каждый ребенок достоин видеть мир, полный только волшебства и великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным. Ведь дети ― это будущее нашей планеты. А лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми. С Днем защиты детей!
2
С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!
3
С Днем защиты детей! Пусть дети будут здоровы, счастливы и любимы. Пусть их маленькие начинания становятся большими победами. Пусть от их улыбок светятся глаза. Пусть у них будет много верных и отзывчивых друзей.
Как поздравить в стихах
1
Во всем мире этот день ―
Главный праздник для детей.
С Днем защиты ребятишек ―
И девчонок, и мальчишек!
Добрых летних вам деньков,
Меньше в небе облаков,
Бегать, прыгать, веселиться,
В вихре радости кружиться!
2
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
3
Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребенка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!
Как поздравить в смс
1
Желаю детям всей Земли
Расти в любви и ласке.
Плохого чтоб не знали вы
И жили все, как в сказке!
Чтоб только лучшее всегда
Вам в жизни доставалось,
И ярко солнышко с небес
Всем деткам улыбалось!
2
Пусть у всех детей планеты
Детство будет сказочным.
Чтоб любовь, игрушки были
И любые сладости.
Чтобы звонко вы смеялись
Солнышку лучистому.
Чтоб всегда над вами было
Небо только чистое!
3
День защиты − праздник славный,
Поздравляем всех детей!
И желаем папам, мамам
Защищать их посильней!
Дети − это цветы жизни,
Нужно ими дорожить,
И хотим мы в этот праздник
Им улыбку подарить!
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