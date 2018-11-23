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Жизнь
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«Мы есть!»: депутат из Славгорода позвала Волочкову в гости

Ольга Токмакова, депутат Славгородского городского собрания, пригласила в гости балерину Анастасию Волчкову, чтобы показать, что город существует. На своей странице в Facebook она разместила пост с заголовком «Кто хочет стать „славгородцем“».

Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин в программе «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале».
Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин в программе «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале».
Скриншот из программы «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале» в youtube.com

Altapress.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин участвовали в программе «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале. Отвечая на один из вопросов, они решили, что алтайский город Славгород — вымышленный муниципалитет.

Жительница Слагворода Ольга Токмакова, написала: «Ну как же НЕТ? Мы ЕСТЬ!». Она отметила, что город хоть и маленький, но обозначен на карте России.

Славгород в 1910 году, когда на Алтай переселялись крестьяне из европейской части страны, основал Петр Столыпин. Приезжайте, Анастасия, к нам в Славгород в гости, убедитесь сами! Вы увидите, как живет сибирский город, а славгородцы увидят звезду балета. Всем будет польза! — сообщила Ольга Токмакова.

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