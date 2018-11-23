«Мы есть!»: депутат из Славгорода позвала Волочкову в гости

Ольга Токмакова, депутат Славгородского городского собрания, пригласила в гости балерину Анастасию Волчкову, чтобы показать, что город существует. На своей странице в Facebook она разместила пост с заголовком «Кто хочет стать „славгородцем“».

Altapress.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин участвовали в программе «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале. Отвечая на один из вопросов, они решили, что алтайский город Славгород — вымышленный муниципалитет.

Жительница Слагворода Ольга Токмакова, написала: «Ну как же НЕТ? Мы ЕСТЬ!». Она отметила, что город хоть и маленький, но обозначен на карте России.