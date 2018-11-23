«Мы есть!»: депутат из Славгорода позвала Волочкову в гости

Altapress.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин участвовали в программе «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале. Отвечая на один из вопросов, они решили, что алтайский город Славгород — вымышленный муниципалитет.
Жительница Слагворода Ольга Токмакова, написала: «Ну как же НЕТ? Мы ЕСТЬ!». Она отметила, что город хоть и маленький, но обозначен на карте России.
Славгород в 1910 году, когда на Алтай переселялись крестьяне из европейской части страны, основал Петр Столыпин. Приезжайте, Анастасия, к нам в Славгород в гости, убедитесь сами! Вы увидите, как живет сибирский город, а славгородцы увидят звезду балета. Всем будет польза! — сообщила Ольга Токмакова.