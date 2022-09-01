Миллион, миллион деревьев. В Сибирском регионе посадят 4,6 млн сосен и елей

Хакасия получит дополнительные почти 33 млн рублей на восстановление лесов. 29,8 млн рублей из них пойдут на покупку новой лесохозяйственной техники. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на странице во «Вконтакте».
Искусственно восстановить леса планируют на площади 1350 га. А естественным путем — на 2 тыс. га.
Для высадки хотят купить более 4,6 млн саженцев сосны, кедра, лиственницы и ели.
По словам главы республики, такое решение приняли при системной работе республиканского правительства с Минприроды России и Рослесхозом.