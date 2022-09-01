1 сентября
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Жизнь

Миллион, миллион деревьев. В Сибирском регионе посадят 4,6 млн сосен и елей

4,6 млн саженцев деревьев высадят в лесах Хакасии. Для этого регион получит 33 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение главы республики Валентина Коновалова в социальных сетях.

Лес.
Лес.
CC0

Хакасия получит дополнительные почти 33 млн рублей на восстановление лесов. 29,8 млн рублей из них пойдут на покупку новой лесохозяйственной техники. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на странице во «Вконтакте».

Искусственно восстановить леса планируют на площади 1350 га. А естественным путем — на 2 тыс. га.

Для высадки хотят купить более 4,6 млн саженцев сосны, кедра, лиственницы и ели.

По словам главы республики, такое решение приняли при системной работе республиканского правительства с Минприроды России и Рослесхозом.

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