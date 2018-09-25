Миллион за фастфуд. На что россияне потратили деньги за границей

В это году россияне в среднем тратили за границей около 67 тысяч рублей за поездку, отчитался Сбербанк, пишет РБК . Но в некоторых случаях расходы достигали 500 тысяч долларов за вечер в казино.

Всего за лето россияне потратили на заграницу (без учета билетов) более 140 млрд рублей. Только половина из этих денег ушла на оплату проживания. Среди других крупных статей расходов — траты в магазинах одежды (14,3% от общей суммы), супермаркетах (6,2%) и ресторанах (5,8%). Доля расходов на ювелирные изделия и покупки в duty-free (2,04 и 2,03% соответственно) выше, чем на медицинские услуги и топливо (1,54 и 1,96%).

Больше всего на российских туристах заработала Италия. Активнее всего за рубежом тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга (27,98 млрд руб. и 6,63 млрд руб. соответственно). Эти же города обеспечили основную массу туристического потока этого лета — 620 тыс. и 252 тыс. человек соответственно.

Выделяются на фоне общих трат расходы россиян в Монако. Так, некий москвич оставил в одном из заведений фастфуда княжества 895 тыс. руб. Однако основные траты россиян в Монако — это расходы в казино (28,8% от общей суммы).