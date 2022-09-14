Миллионы рублей требуются, чтобы ремонт железнодорожного вокзала закончили вовремя

Сначала сообщалось, что работы по реконструкции железнодорожного вокзала начнутся в 2022 году. Предполагалось, что ремонт не повлечет за собой изменения фасада. Вокзал признан памятником архитектуры федерального значения.
Также планировалось обновить привокзальную площадь. Задумывалась полноценная площадь без барьеров и бордюров. Ее строительство должно было начаться одновременно с реконструкцией.
Однако сроки работ могут сместить. РЖД не готова вкладывать сейчас деньги, поскольку компания понесла колоссальные убытки во время пандемии.
Но с этим решением не согласны в Минтрансе и других ведомствах.
«Мы с руководителем Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Андреем Кульдишовым буквально вчера направили письма в Москву с просьбой продолжить работы по реконструкции вокзального комплекса. Будем выбивать средства. Если понадобится, обратимся за помощью к заместителю гендиректора РЖД Дмитрию Пегову», — подчеркнул Коровин.