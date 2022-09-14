Миллионы рублей требуются, чтобы ремонт железнодорожного вокзала закончили вовремя

Руководство РЖД не спешит ремонтировать железнодорожный вокзал из-за отсутствия денег. Для этого требуются десятки миллионов рублей, пишет amic.ru замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Сначала сообщалось, что работы по реконструкции железнодорожного вокзала начнутся в 2022 году. Предполагалось, что ремонт не повлечет за собой изменения фасада. Вокзал признан памятником архитектуры федерального значения.

Также планировалось обновить привокзальную площадь. Задумывалась полноценная площадь без барьеров и бордюров. Ее строительство должно было начаться одновременно с реконструкцией.

Однако сроки работ могут сместить. РЖД не готова вкладывать сейчас деньги, поскольку компания понесла колоссальные убытки во время пандемии.

Но с этим решением не согласны в Минтрансе и других ведомствах.