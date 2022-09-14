14 сентября
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Жизнь

Миллионы рублей требуются, чтобы ремонт железнодорожного вокзала закончили вовремя

Руководство РЖД не спешит ремонтировать железнодорожный вокзал из-за отсутствия денег. Для этого требуются десятки миллионов рублей, пишет amic.ru замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Железнодорожный вокзал.
Железнодорожный вокзал.
Михаил Хаустов

Сначала сообщалось, что работы по реконструкции железнодорожного вокзала начнутся в 2022 году. Предполагалось, что ремонт не повлечет за собой изменения фасада. Вокзал признан памятником архитектуры федерального значения.

Также планировалось обновить привокзальную площадь. Задумывалась полноценная площадь без барьеров и бордюров. Ее строительство должно было начаться одновременно с реконструкцией.

Однако сроки работ могут сместить. РЖД не готова вкладывать сейчас деньги, поскольку компания понесла колоссальные убытки во время пандемии.

Но с этим решением не согласны в Минтрансе и других ведомствах.

«Мы с руководителем Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Андреем Кульдишовым буквально вчера направили письма в Москву с просьбой продолжить работы по реконструкции вокзального комплекса. Будем выбивать средства. Если понадобится, обратимся за помощью к заместителю гендиректора РЖД Дмитрию Пегову», — подчеркнул Коровин.

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