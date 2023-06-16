Милонов: операции по смене пола — это мракобесие, членовредительство и "халтура" для врачей

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал законопроект о запрете операций по смене пола, сообщает телеканал "360".

В Государственную думу РФ внесли закон о запрете смены пола в начале июня 2023 года. Депутаты объяснили, что он необходим для защиты "традиционных ценностей".

Депутат Милонов заявил, что пол поменять невозможно в отличии от внешности. По его словам, нельзя менять мужские имена на женские, а также дату рождения.

Исключением здесь являются особые случаи, например, усыновление. Милонов назвал операции по смене пола "хорошим бизнесом", на котором врачи могут много заработать.

"Естественно, поэтому они отстаивают свое право на заработки. Для медицины это исключительно коммерческая история, нет никаких научных оправданий", — сказал он.

Ранее Виталий Милонов хотел пойти добровольцем на фронт. Он написал заявление и направил секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.