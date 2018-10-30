Минфин намерен со временем повысить налог на роскошь

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти со временем повысят налог на так называемое роскошное имущество. Об этом он рассказал в интервью программе « Познер » на Первом канале в понедельник, 29 октября, сообщают «Известия».

Чиновник отметил, что разница в уровне доходов создает напряжение в обществе, поэтому правительство планирует поднять налоги на роскошные имущественные комплексы, яхты, машины.

Однако, по мнению Силуанова, введение прогрессивной шкалы налогообложения нецелесообразно. Он рассказал, что богатые — неглупые люди и они найдут пути обхода законодательства, например выведут деньги из страны.