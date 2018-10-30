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Минфин намерен со временем повысить налог на роскошь

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти со временем повысят налог на так называемое роскошное имущество. Об этом он рассказал в интервью программе «Познер» на Первом канале в понедельник, 29 октября, сообщают «Известия».

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Чиновник отметил, что разница в уровне доходов создает напряжение в обществе, поэтому правительство планирует поднять налоги на роскошные имущественные комплексы, яхты, машины.

Однако, по мнению Силуанова, введение прогрессивной шкалы налогообложения нецелесообразно. Он рассказал, что богатые — неглупые люди и они найдут пути обхода законодательства, например выведут деньги из страны.

С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно, — добавил министр.

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