Минфин намерен со временем повысить налог на роскошь

Чиновник отметил, что разница в уровне доходов создает напряжение в обществе, поэтому правительство планирует поднять налоги на роскошные имущественные комплексы, яхты, машины.
Однако, по мнению Силуанова, введение прогрессивной шкалы налогообложения нецелесообразно. Он рассказал, что богатые — неглупые люди и они найдут пути обхода законодательства, например выведут деньги из страны.
С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно, — добавил министр.