11 августа
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Жизнь

Минфин РФ посчитал «космической» компенсацию в 137. тыс. рублей жительнице Барнаула за полтора года ареста

Жительнице Барнаула, которую оправдали после 18 месяцев домашнего ареста в браслете, суд назначил компенсацию от государства. Однако Минфин возмутила сумма, пишет «КП-Барнаул».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Ранее 47-летняя женщина связала пледом своего ребенка, у которого была аффективная истерика. Ее обвинили в истязательствах, незаконном лишении свободы и ненадлежащем воспитании.

В отношении нее возбудили уголовное дело, а ребенка направили в социальный центр.

Во время суда медики оценили действия матери как верные: мальчик крушил все подряд и грозился выброситься из окна.

После оправдательного приговора в почтовом ящике женщины появилось письмо с извинением от прокуратуры. Экс-обвиняемой обязаны возместить издержки на адвоката и экспертизу. По решению Железнодорожного районного суда реабилитированной должны выплатить из казны государства 137 тыс. рублей.

На это Минфин подал апелляцию, в которой просит «понизить размер выплаты в соответствии с требованиями разумности».

Ранее 15-летняя школьница убила маму в ее день рождения.

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