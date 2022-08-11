Минфин РФ посчитал «космической» компенсацию в 137. тыс. рублей жительнице Барнаула за полтора года ареста

Жительнице Барнаула, которую оправдали после 18 месяцев домашнего ареста в браслете, суд назначил компенсацию от государства. Однако Минфин возмутила сумма, пишет « КП-Барнаул ».

Ранее 47-летняя женщина связала пледом своего ребенка, у которого была аффективная истерика. Ее обвинили в истязательствах, незаконном лишении свободы и ненадлежащем воспитании.

В отношении нее возбудили уголовное дело, а ребенка направили в социальный центр.

Во время суда медики оценили действия матери как верные: мальчик крушил все подряд и грозился выброситься из окна.

После оправдательного приговора в почтовом ящике женщины появилось письмо с извинением от прокуратуры. Экс-обвиняемой обязаны возместить издержки на адвоката и экспертизу. По решению Железнодорожного районного суда реабилитированной должны выплатить из казны государства 137 тыс. рублей.

На это Минфин подал апелляцию, в которой просит «понизить размер выплаты в соответствии с требованиями разумности».

Ранее 15-летняя школьница убила маму в ее день рождения.