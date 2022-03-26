26 марта
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Жизнь

Минобороны опровергло вызовы запасников в военкоматы

Военнослужащие запаса не вызываются в военкоматы, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя появившуюся в сети информацию.

Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ.
vk.com/mil

В течение последних дней многим поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», — цитируют представителя Минобороны «Известия».

Комиссариаты не проводят вызовы запасников и не планируют.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил отправку добровольцев из разных стран для участия в спецоперации на Украине.

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