Минобороны опровергло вызовы запасников в военкоматы

В течение последних дней многим поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.
«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», — цитируют представителя Минобороны «Известия».
Комиссариаты не проводят вызовы запасников и не планируют.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил отправку добровольцев из разных стран для участия в спецоперации на Украине.