Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

В 452 вузах России уже выплачивается материальная помощь девушкам, родившим ребенка во время обучения. В 347 университетах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям и отцам.

Национальный проект "Семья" вступит в силу с 1 января 2025 года. Вице-премьер Голикова отмечает, что проект будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.

Сейчас МРОТ в России составляет 19242 рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает многократно увеличить пошлину за развод.

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