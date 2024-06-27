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Жизнь

Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

Выплату хотят включить в национальный проект "Семья", сообщает ТАСС.

В 452 вузах России уже выплачивается материальная помощь девушкам, родившим ребенка во время обучения. В 347 университетах предоставляют материальную поддержку одиноким матерям и отцам.

Национальный проект "Семья" вступит в силу с 1 января 2025 года. Вице-премьер Голикова отмечает, что проект будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.

Сейчас МРОТ в России составляет 19242 рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает многократно увеличить пошлину за развод.

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