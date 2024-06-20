Любой из пассажиров или гостей краевой столицы может узнать о наличии задолженностей в организованных мобильных пунктах и при необходимости погасить их на месте.

Сотрудники транспортной полиции напоминают: неуплата административного штрафа в установленный срок влечет ответственность наказывается административным штрафом в двукратном размере суммы неуплаченного или административным арестом до 15 суток. Либо обязательными работами на срок до 50 часов.

Ранее в Алтайском крае выросли долги по зарплате.

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