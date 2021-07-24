Минтруд разрешил не платить зарплату работникам, отказавшимся от вакцинации

Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса.

Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника в случае отсутствия документального подтверждения о вакцинации или сведений о противопоказаниях.

Сотрудников, у которых есть медотвод от вакцинации, можно перевести на удаленную работу — если они могут исполнять свои обязанности дистанционно.

«Отстранить без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины <…> Работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», — говорится в документе.

Если в регионе ввели вакцинацию по эпидпоказаниям, работодатель должен издать приказ об организации прививок — с документом необходимо ознакомить сотрудников под роспись.

Прошедший вакцинацию работник должен представить доказательство в кадровое подразделение организации. Такие данные относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия человека.

Работодатель вправе сам решать, как поддержать вакцинированных сотрудников. Ранее ведомства рекомендовали предоставить выходной день для прививания и добавить несколько дней к отпуску.

В начале июля в Омской области работодателям разрешили отстранять сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от ковида.